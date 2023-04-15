Металіст і Верес видали найрезультативніший матч в історії УПЛ: коли ще забивали 10 голів за гру
Джерело:сайт УПЛ
Битва між харків'янами та рівненцями стала восьмим поєдинком чемпіонату України, в якому було забито десять голів. При цьому це перший випадок нічиєї.
У суботу, 15 квітня, Металіст та Верес видали феєрію в рамках матчу 21 туру УПЛ. Команди зіграли внічию, забивши по п'ять голів. Це найрезультативніша гра сезону.
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При цьому харків'яни та рівненці повторили рекорд результативності за всю історію чемпіонату України. Ще ніколи в одному матчі нашої ліги не було забито більше десяти голів.
А ось рівно 10 точних ударів раніше траплялись у семи поєдинках. При цьому три рази рахунок був 9:1, а ще у чотирьох випадках переможець брав гору з рахунком 7:3.
|СЕЗОН
|ДАТА
|МАТЧ
|РАХУНОК
|1996-1997
|16 травня 1997
|Шахтар – Торпедо
|9:1
|1998-1999
|20 вересня 1998
|Шахтар – Ворскла
|7:3
|2000-2001
|17 серпня 2000
|Нива Т – Динамо
|3:7
|2007-2008
|19 серпня 2007
|Динамо – Карпати
|7:3
|2013-2014
|6 жовтня 2013
|Динамо – Металург Д
|9:1
|2014-2015
|9 травня 2015
|Говерла – Шахтар
|3:7
|2015-2016
|29 листопада 2015
|Волинь – Металург З
|9:1
|2022-2023
|15 квітня 2023
|Металіст – Верес
|5:5
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При цьому по три таких розгроми на рахунку Динамо та Шахтаря. Серед неграндів УПЛ єдиний випадок розгрому з десятьма голами у матчі був за участі луцької Волині у 2015-му. Тож матч Металіст – Верес став першим нічийним, який досяг позначки у 10 голів.
Нагадаємо, що команди продовжують боротися за виживання. Рівненці йдуть в зоні перехідних матчів (13 місце), тоді як харків'яни поки у зоні вильоту (15 сходинка). Втім обидвом клубам до рятівної позиції всього один бал.
Відеоогляд матчу Металіст – Верес: