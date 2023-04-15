Металіст і Верес видали найрезультативніший матч в історії УПЛ: коли ще забивали 10 голів за гру

Битва між харків'янами та рівненцями стала восьмим поєдинком чемпіонату України, в якому було забито десять голів. При цьому це перший випадок нічиєї.

У суботу, 15 квітня, Металіст та Верес видали феєрію в рамках матчу 21 туру УПЛ. Команди зіграли внічию, забивши по п'ять голів. Це найрезультативніша гра сезону.

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При цьому харків'яни та рівненці повторили рекорд результативності за всю історію чемпіонату України. Ще ніколи в одному матчі нашої ліги не було забито більше десяти голів.

А ось рівно 10 точних ударів раніше траплялись у семи поєдинках. При цьому три рази рахунок був 9:1, а ще у чотирьох випадках переможець брав гору з рахунком 7:3.

СЕЗОН ДАТА МАТЧ РАХУНОК 1996-1997 16 травня 1997 Шахтар – Торпедо 9:1 1998-1999 20 вересня 1998 Шахтар – Ворскла 7:3 2000-2001 17 серпня 2000 Нива Т – Динамо 3:7 2007-2008 19 серпня 2007 Динамо – Карпати 7:3 2013-2014 6 жовтня 2013 Динамо – Металург Д 9:1 2014-2015 9 травня 2015 Говерла – Шахтар 3:7 2015-2016 29 листопада 2015 Волинь – Металург З 9:1 2022-2023 15 квітня 2023 Металіст – Верес 5:5

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При цьому по три таких розгроми на рахунку Динамо та Шахтаря. Серед неграндів УПЛ єдиний випадок розгрому з десятьма голами у матчі був за участі луцької Волині у 2015-му. Тож матч Металіст – Верес став першим нічийним, який досяг позначки у 10 голів.

Нагадаємо, що команди продовжують боротися за виживання. Рівненці йдуть в зоні перехідних матчів (13 місце), тоді як харків'яни поки у зоні вильоту (15 сходинка). Втім обидвом клубам до рятівної позиції всього один бал.

Відеоогляд матчу Металіст – Верес: