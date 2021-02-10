Реформа Ліги чемпіонів стала на крок ближче: деталі

Зміна формату Ліги чемпіонів стала на крок ближчою. Пропозиція УЄФА щодо зміни Ліги чемпіонів з 2024 року не зустріла заперечень з боку жодної європейської асоціації.

Представники всіх 55 асоціацій УЄФА, серед яких і Україна, 9 лютого, провели розмову з президентом УЄФА Александром Чеферіном.

До теми УЄФА підготував новий формат Ліги чемпіонів

Під час телефонної конференції було порушено питання розширення кількості учасників Ліги чемпіонів. Повідомляється, що перемовини пройшли "дуже успішно".

Однак рішення про реформування Ліги чемпіонів не було затверджене. До цього питання в УЄФА планують повернутися у квітні 2021 року, коли відбудеться зустріч вищих керівників європейського футболу.

Як зміниться Ліга чемпіонів

На зміну традиційному груповому етапу Ліги чемпіонів прийде так звана "швейцарська модель". У новому форматі всі 36 учасників будуть в одній групі.

У кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок. Клуби зіграють по 10 матчів (5 вдома та 5 на виїзді).

До слова УЄФА переніс три матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи

До 1/8 фіналу вийдуть найкращі 8 команд. Ще 16 команд поведуть очну боротьбу за вихід до 1/8 фіналу.

Згідно з новою пропозицією, три клуби отримують перепустку до Ліги чемпіонів залежно від свого клубного коефіцієнта УЄФА. Ще одне додаткове місце у Лізі чемпіонів отримає Франція.

Наразі у Лізі чемпіонів виступає 32 клуби.