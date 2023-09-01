"Рефері витягнув Усика за яйця": скандальний український боксер став на захист Дюбуа

У ніч із 26-го на 27-ме серпня Олександр Усик провів успішний захист чемпіонських титулів. Українець переміг Даніеля Дюбуа, але ця перемога викликала чималий розголос.

Олександр Усик ще до бою був фаворитом їх протистояння, але першим побував на настилі. У 5-му раунді Даніель Дюбуа пробив нижче пояса українцю. Суддя дав час на відновлення чемпіону світу, якому було дуже боляче.

Дивіться також Натягнув труси на пузо: Ф'юрі потролив Усика провокативним фото

Момент із ударом нижче пояса далі не дає спокою

Цей епізод ще більше розізлив Усика, який у прямому сенсі "накинувся" з ударами на суперника. Олександр двічі відправ британця на настил. Другий такий момент став фатальним для Даніеля. Рефері оголосив про кінець бою у 9-му раунді, присудивши перемогу нокаутом Усику.

Прямо на ринзі Усик провів виховну роботу з Дюбуа, який не погодився зі звитягою свого українського суперника. Британець заявив, що у нього просто вкрали з-під носа перемогу та титули. Те саме ми вже чули з вуст двічі поваленого українцем Ентоні Джошуа.

Однак перемога Усика не була такою дискусійною, як момент із ударом нижче пояса від Дюбуа. Прихильники та представники боксу розділились на два табори – одні стали на бік Олександра, а інші звинуватили його у симуляції. Начебто українець придурювався, а самого удару нижче пояса не було.

Редкач: Те, що наговорив Усик зі своєю командою, в жодну книгу з анатомії не лізе

Серед таких "адвокатів" британського боксера слід виділити іншого українського бійця Івана Редкача, який неодноразово тролив Усика та Василя Ломаченка. До них у нього "особлива любов". Також боксер виклав кадр із бою, коли Усик теж був близький до удару нижче пояса Даніеля.

Він заговорив про нечесну перемогу Усика, яку притягнули за вуха.

Я б повірив, якби Усик сказав, що захист від удару піднявся/закрутився і притиснув ділянку паху, або що удар припав на ділянку живота нижче від пупка/області пояса, але те, що наговорив Усик зі своєю командою, в жодну книгу з анатомії не лізе. Рефері – полум'яний привіт, витягнув, так би мовити, за яйця Усика,

– написав Редкач у фейсбуці.

Також український боксер запевнив, що слід змінювати систему вибору суддів і рефері. Адже бокс, на його думку, перетворився у систему грошового обороту, корупції та махінацій.

"Одну й ту саму картину кожен може бачити по-різному. Але в боксі, не завжди, звісно, але часом ця картина змінює свій кут огляду залежно від симпатій, грошей, рівня життя і привілеїв. Обсмоктувати цю історію можна довго, але суть залишиться одна – немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про вкрадені перемоги", – додав скандальний боксер із України.

Окрім Редкача цю тему зачепив й Тайсон Ф'юрі, який на словах дуже сміливий, а коли доходить до справи, то уникає зустрічі з Усиком.

Промоутер Едді Хірн вже заговорив про дату наступного бою українського чемпіона світу.