Скандальний боксер Редкач повертається на ринг і хоче бій із Ломаченком
Джерело:твітер Івана Редкача
Спортсмен родом з України несподівано програв свій останній бій Реджісу Прогрейсу, а тепер хоче відновити кар'єру. Головна ціль - поєдинок проти Василя Ломаченка.
Скандальний боксер Іван Редкач нерідко висловлюється про українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка. Він часто іронізує з успіхів боксерів і коментує їх невдачі.
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Сам Редкач планує повернення на ринг і вже підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing. При цьому українець заявив, що готовий провести бій з ексчемпіоном світу та земляком Василем Ломаченком.
Я буду дуже радий повернутися на ринг, здобути перемогу і чемпіонський титул. Мені потрібен бій з Ломою,
– написав Іван у своєму твітері.
Нагадаємо, що Ломаченко в лютому поставив свою кар'єру на паузу після початку повномасштабної війни проти росії. Боксер вступив до лав тероборони, щоб захищати рідний Білгород-Дністровський.
Втім, в серпні Василь вирішив відновити кар'єру і виїхав з країни для підготовки до наступного бою. Він має пройти 29 жовтня в США. Суперник – Джемейн Ортіс.
Чим відомий Іван Редкач:
- Спортсмен є уродженцем Сумської області, однак тривалий час він вже проживає у США.
- Іван провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
- У останньому поєдинку Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
- Нещодавно він облікував фото з російським боксером, наголосивши, що "спорт поза політикою".