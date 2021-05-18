Ребров відмовився очолити АЕК

Сергія Реброва не буде у грецькому АЕКу. На заваді переходу 46-річного наставника став Ференцварош.
Четвертого українця не буде в АЕКу
Сергій Ребров міг змінити Маноло Хіменеса на посаді головного тренера АЕКа. Наставник відхилив пропозицію греків.
Це цікаво Ребров хоче отримувати більшу зарплату у Ференцвароші
Угорський Ференцварош зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту Реброва. Угода тренера з чемпіоном Угорщини розрахована ще на один рік.
- Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 матчі.
- Після чергового вдалого сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
- АЕК міг скористатись тим, що відносини між угорським клубом та українським тренером сильно зіпсувались. Хоча в Ференцвароші заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву.
АЕК із 60 очками завершив цей сезон на 4 місці у чемпіонаті Греції. Такого результату клубові допомогли досягнути відразу три українські футболісти – Дмитро Чигринський, Олег Данченко та Євген Шахов.