Ребров відмовився очолити АЕК

18 травня 2021 , 13:38
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Джерело:

Динамоманія

Сергія Реброва не буде у грецькому АЕКу. На заваді переходу 46-річного наставника став Ференцварош.

Четвертого українця не буде в АЕКу

Сергій Ребров міг змінити Маноло Хіменеса на посаді головного тренера АЕКа. Наставник відхилив пропозицію греків.

Це цікаво Ребров хоче отримувати більшу зарплату у Ференцвароші

Угорський Ференцварош зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту Реброва. Угода тренера з чемпіоном Угорщини розрахована ще на один рік.

  • Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 матчі.
  • Після чергового вдалого сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
  • АЕК міг скористатись тим, що відносини між угорським клубом та українським тренером сильно зіпсувались. Хоча в Ференцвароші заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву.

АЕК із 60 очками завершив цей сезон на 4 місці у чемпіонаті Греції. Такого результату клубові допомогли досягнути відразу три українські футболісти – Дмитро Чигринський, Олег Данченко та Євген Шахов.

Автор: Софія Кулай