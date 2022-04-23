Ребров та Шевченко повернуться в Україну, щоб допомогти українцям перемогти окупантів

За повідомленням журналіста Ігоря Циганика, вже незабаром топові українські тренери повернуться у рідну країну, де точиться війна проти Росії. Серед цього списку усім відомі Ребров та Шевченко.

Циганик: Ребров чекає, коли завершиться контракт

Сергій Ребров, який феєрить на тренерському місту Аль-Айна, чекає закінчення контракту з лідером чемпіонату ОАЕ. Після чого колишній тренер Динамо повернеться в Україну.

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Нещодавно Ребров всьоме став найкращим наставником ліги ОАЕ. Українець просто не залишає шансів своїм "колегам по цеху". Аль-Айн після 20-ти зіграних поєдинків лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого конкурента на 4 пункти.

Угода Реброва з Аль-Айном спливає 30 червня 2022 року. Під його керівництвом клубу провів вже 26 матчів.

Відзначимо, що Ребров став ініціатором створення фонду серед українських футболістів, які грають за кордоном.

Незабаром в Україну прилетить екстренер збірної Андрій Шевченко. Наставник перебуває без клубу та активно допомагає рідній країні на відстані. Спеціаліст постійно веде інформаційну боротьбу та допомагає біженцям.

За словами Ігоря Циганика, в Україні у Шевченка є гуманітарні фонди, які підтримують українців.

Ми спілкувалися з Ребровим, і він має намір повернутися після завершення контракту. Він чекає, коли завершиться контракт, щоб бути з народом України. Це ж стосується Андрія Шевченка. Він планує найближчим часом приїхати до України, має тут гуманітарні фонди,

– розповів журналіст.

Нагадаємо, що Шевченко у власному домі дав прихисток українським біженцям.