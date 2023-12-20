Всі ми бачимо його прогрес, – Ребров розповів про перспективи гравця з АПЛ у збірній України
Джерело:ВЗБІРНА
У сезоні-2023/2024 у клубах англійської Прем'єр-ліги виступає 5 українських футболістів. Четверо з них є гравцями національної збірної України та проводять вже щонайменше другу кампанію в еліті англійського футболу, а віднедавна до них доєднався ще один футболіст.
Ним став 19-річний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Він 21 жовтня в матчі проти Бернлі дебютував за "бджіл" в АПЛ та з того моменту в кожному поєдинку своєї команди з'являвся на полі.
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Ребров стежить за успіхами Ярмолюка
Головний тренер збірної України розповів, чи можуть уболівальники "синьо-жовтих" уже найближчим часом побачити юного футболіста у складі головної команди країни. Сергій Ребров запевнив, що стежить за прогресом Єгора Ярмолюка та неодноразово обговорював його ігрові якості з наставником молодіжної збірної України.
Наставник "синьо-жовтих" додав, що гра Ярмолюка за Брентфорд виглядає дуже цікавою, але, як все буде далі залежить від старань самого футболіста. Ребров вкотре запевнив, що для збірної дуже важлива ігрова практика гравців у своїх клубах.
Я тільки сподіваюсь і бажаю Ярмолюку, щоб він утримав місце в основному складі та далі прогресував. Для гравців збірної дуже важлива стабільність. Якщо він постійно грає, ми можемо стабільно дивитись його та робити якісь висновки. Це стосується всіх гравців, яке є кандидатами у збірну,
– сказав Ребров.
Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Єгор Ярмолюк зіграв вже в 10 матчах за Брентфорд, 9 з яких в АПЛ, результативними діями поки не відзначався.Довідка. Наступний матч Брентфорд зіграє 27 грудня на домашній арені проти Вулверхемптона. Поєдинок розпочнеться о 21:30. Наразі "бджоли" посідають 12-те місце в турнірній таблиці.