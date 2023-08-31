Був дуже здивований, – Ребров розповів про роль Зеленського у розвитку українського футболу

Президент України Володимир Зеленський є справжнім футбольним фанатом. У мирний час Зеленський полюбляв побуцати м'яча зі своїми друзями. Віримо, що у найближчому майбутньому Володимир Олександрович знову зіграє у футбол, а не буде щохвилини думати про плани ворога.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів про зустріч з Володимиром Зеленським. Наставник "синьо-жовтих" зізнався, що його здивувало у розмові з президентом України.

Варте уваги Він дуже порядна людина, – Ребров зізнався, хто став ініціатором його повернення в Україну

Ребров: Він мінімум 40 хвилин розмовляв зі мною про футбол

Близько 40 хвилин Ребров спілкувався із Зеленським про футбол та його розвиток в нашій країні. Сергій Станіславович щиро вдячний Володимиру Олександровичу за таку зацікавленість, яка лише йде на користь розвитку українському футболу.

Я спілкувався з нашим президентом і був дуже здивований, що він мінімум 40 хвилин розмовляв зі мною про футбол. Після цієї розмови я не міг повірити в це, коли у нього такі завдання перед державою, а він встигає робити все і слідкувати, намагається розвивати наш футбол. Зараз дуже важко його розвивати, але він дійсно цікавиться, і це дуже важливо для футболу. Я дуже вдячний йому за те, що він робить для всіх нас,

– розповів Ребров.

Цікаво, що саме людина з оточення Зеленського стала ініціатором повернення Ребров в Україну та до керма збірної. На початку червня 2023 року Сергій Станіславович очолив головну команду країни, підписавши контракт до 31 липня 2026 року.

Під керівництвом Реброва збірна провела вже три матчі, у яких здобула дві перемоги та розписала одну нічию у товариському поєдинку. Вже у вересні на підопічних наставника чекає нові два екзамени у кваліфікації на Євро-2024 проти Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня).

До кінця 2023 року "синьо-жовті" проведуть ще три матчі у відборі на Євро.