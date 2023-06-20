У стилі Петракова: Ребров жорстко відповів на запитання журналіста про футболіста з Франції

Україна здобула другу перемогу поспіль під керівництвом Сергія Реброва. Після поєдинку наставник "синьо-жовтих" емоційно відреагував на запитання журналіста про Едуарда Соболя.

19 червня "синьо-жовті" здобули другу перемогу поспіль у відборі на Євро-2024. Україні вдалось мінімально обіграти Мальту завдяки голу з пенальті від Віктора Циганкова (1:0).

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Ребров: Якщо будете тренером, то будете давати шанс Соболю

На післяматчевій пресконференції головний тренер української збірної Сергій Ребров несподівано різко відповів на запитання про Едуарда Соболя. який так і не зіграв у відбіркових матчах на Євро-2024 за збірну у червні. Це нагадало спілкування з журналістами Олександр Петракова, який до приходу Реброва очолював "синьо-жовтих". Він і після призначення до збірної Вірменії продовжує одіозно поводити себе на пресконференціях.

Правий захисник французького Страсбура відіграв лише 12 хвилин у товариському матчі проти Німеччини (3:3).

"Я не знаю, що таке помилки. Я дивлюсь, як гравці готові, як вони виступали у своїх командах, і аналізую. Ви вважаєте, що Миколенко кращий, але він довго не грав. Це були його перші 2 матчі після травми. Я планував випустити його в другому таймі. Вважаю, що він вийшов і підвищив рівень нашої гри в атаці", – висловився керманич "синьо-жовтих".

Відзначимо, що Матвієнко розпочав гру проти Мальти фланзі захисту, але, як і в попередніх матчах багато помилявся, та був замінений по перерві. Футболіст Шахтаря показував дуже невпевнену гру у червневих зустрічах за національну команду. Як він хоче з такою провальною грою продати себе в АПЛ.

Давати шанс Соболю? Якщо будете тренером, то будете давати шанс Соболю. Я вам кажу – люблю усіх гравців, але відштовхуюсь від статистики і дивлюсь, хто кращий. У нас є конкуренція на кожній позиції, тому я обираю, хто буде грати. Це нормально,

– сказав Сергій Станіславович.

Соболь відіграв у футболці "синьо-жовтих" вже 29 матчів, у яких поки що ще не забивав. До цього виступав за різні вікові категорії збірної України з футболу.

Також Ребров лаконічно відповів, чому Русин та Кочергін опинялись поза заявкою "синьо-жовтих" на поєдинки

"Чому Русин і Кочергін? У нас зараз 23 гравці, хтось повинен опинитися поза заявкою. Ми так вирішили", – відповів наставник збірної України.

Ребров провів на чолі української збірної три матчі, у яких команда не програла жодного поєдинку – одна нічия та дві перемоги. Чудовий початок від Реброва та його тренерського штабу у головній команді країни.

Ситуація у групі збірної України у відборі на Євро-2024: