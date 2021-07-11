Ребров провів перше тренування в новому клубі: відео

Місяць тому легенда українського футболу Сергій Ребров став тренером клубу Аль-Айн з ОАЕ. Деталі угоди не вказали.

Вже 10 липня команда з ОАЕ провела перше тренування під керівництвом українця.

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Кар'єра Реброва у попередньому клубі

Аль-Айн – рекордсмен ОАЕ за кількістю завойованих внутрішніх чемпіонст. У команди з однойменного міста їх 13, проте останній домашній титул близькосхідна команда завойовувала в 2018 році.

Останнім місцем роботи Реброва був Ференцварош, який він очолював з 2018-го по 2021 рік. Під керівництвом українського тренера клуб з Будапешта вигравав три чемпіонства поспіль. Також Ребров вперше за 25 років вивів команду у групу Ліги чемпіонів.