Ребров планує повернутися до України

Журналіст Ігор Циганик розповів, що український тренер Сергій Ребров планує приїхати до України найближчим часом. Раніше про це заявляв сам наставник.

Циганик: Зараз через нього величезний фурор в ОАЕ

За словами журналіста, він спілкувався з Сергієм Ребровим, який очолює Аль-Айн. Український тренер наразі перебуває в Еміратах, але планує найближчим часом приїхати в Україну.

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Я спілкувався з Ребровим після перемоги у Кубку ОАЕ. Він постійно наголошує, що повернеться в Україну. Якби була можливість провести чемпіонат України, я думаю, що Ребров із величезним задоволенням повернувся б до України,

– сказав Циганик.

"Зараз через нього величезний фурор в ОАЕ, тому дуже важко його перетягти, але я бачу в його очах бажання знову бути в Україні", – додав журналіст.

Ребров в ОАЕ