Ребров перерахував 100 тисяч гривень на фонд, який підтримує сім'ї загиблих футбольних фанатів

Хоч Сергій Ребров живе та працює в ОАЕ, але не забуває про рідну країну. Від 24 лютого український наставник Аль-Айна передав чимало позашляховиків та жертвував не одним десятком тисяч гривень.

Колишній наставник київського Динамо, якого активно сватають на тренерський місток збірної України, вчергове відзначився хорошою справою. Сергій Ребров задонатив на рахунок благодійного фонду "Трибуна Героїв" 100 тисяч гривень.

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Справжній патріот України

Керманич Аль-Айна продовжує підтримувати сім'ї полеглих на фронті футбольних уболівальників, яких чимало пішло захищати Україну ще після початку війни на Донбасі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровольців із ультрасів українських клубів стало на передовій ще більше.

Також Ребров пообіцяв систематично підтримувати фінансово благодійний фонд.

Ми вдячні Сергію Станіславовичу за те, що навіть перебуваючи далеко від дому, він переймається проблемами футбольної родини та став одним з українських тренерів, хто прийшов на допомогу та підтримав нашу ініціативу. Фанатські сектори завжди захоплювалися грою Сергія Реброва – гравця, та поважали його тренерський хист. Важливо, що в годину важких випробувань такі люди лишаються поряд,

– йдеться на сайт фонду.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Руслан Маліновський розповів, що саме Ребров був ініціатором створення фонду, куди українські футболісти, які грають за кордоном, зможуть надсилати пожертви на потреби рідної країни.

Також Сергій Станіславович передав вже далеко не одну автівку, яка допомагає хлопцям на передовій.