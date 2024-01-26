Потрібна реорганізація молодіжного футболу: Ребров розповів про одне з головних завдань УАФ

У четвер, 25 січня, відбувся XXVI Конгрес Української асоціації футболу. На ньому функціонери обирали нового президента організації.

Єдиним кандидатом на посаду був Андрій Шевченко, який у підсумку, набрав 93 з 94 голосів та став новим очільником УАФ. Також згодом стало відомо, хто допомагатиме легенді українського футболу.

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Перші думки Реброва на новій посаді

Одним із віцепрезидентів організації став тренер збірної України Сергій Ребров, який поєднуватиме дві посади. Після закінчення виконкому він розповів про його перші підсумки та повідомив, що відбувалося на першому зібранні:

"Це були більше не рішення, а підготовка до наступного виконкому. Зараз ми поставили багато задач, і всі повинні працювати, підготувати всі рішення на наступний виконком і ті проблеми, які є".

Окремо Сергій Станіславович висловився про реорганізацію молодіжного футболу. На його думку, в Україні має знову проводитися молодіжний чемпіонат, який скасували після закінчення сезону-2020/2021.

Моя позиція – я сподіваюсь, що ми повернемо чемпіонат U-21. Це ж не тільки моя пропозиція, моє рішення. Ми повинні розмовляти з клубами та вирішувати це питання. Моя позиція, що повинні повертати чемпіонат U-21, це дуже важливо для інституту збірних та для перехідного року гравців, бо після U-19 ми втрачаємо дуже багато футболістів,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що наразі клуби УПЛ проводять чемпіонат U-19, а тема з поверненням U-21 вже неодноразово обговорювалася, але рішення поки що не було прийнято.