Дочекався свого часу: Ребров назвав гравця, який заслужив на повернення у збірну

Сезон-2023/2024 є найкращим для Андрія Луніна у Реалі. Український голкіпер на повну використовує відсутність травмованого Тібо Куртуа.

На початку кампанії він не мав довіри від Карло Анчелотті, проте своєю грою довів, що заслуговує на вихід у стартовому складі. В останніх восьми матчах "королівського клубу" сім поєдинків з перших хвилин починав саме Андрій Лунін.

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Ребров розраховує на Луніна у збірній

За цей час він встиг очолити рейтинг воротарів за найвищим відсотком вдалих сейвів та по одному разу потрапляв до символічних збірних туру Ла Ліги та Ліги чемпіонів. Такий прогрес не залишився непоміченим з боку головного тренера збірної України. Сергій Ребров поділився своїми думками щодо воротаря Реала та заявив, що розраховує на нього.

Ми стежимо за воротарями. Для голкіперів дуже важлива ігрова практика. Коли ми не викликали Андрія до збірної, він взагалі не мав ігрової практики. А зараз ми бачимо, що він грає дуже впевнено та допомагає Реалу. З такою грою він дуже важливий гравець і для нашої команди,

– сказав Ребров.

Зазначимо, що Андрій Лунін у складі збірної України провів 9 матчів, у яких пропустив 6 голів та 5 разів відіграв "на нуль". Востаннє він виходив на поле у складі національної команди у вересні 2022 року в поєдинку проти Шотландії.

. Наступний матч мадридський Реал зіграє 21 грудня проти Алавеса на виїзді. Зустріч розпочнеться о 22:30. Всього в нинішньому сезоні Лунін зіграв дев'ять матчів за Реал, у яких пропустив 6 голів і 4 рази залишав свої ворота "сухими".