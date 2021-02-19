Реальна загроза: з'явився новий потенційний суперник Ломаченка

Ще один боксер став у чергу з бійців, які хочуть провести поєдинок з Василем Ломаченком. Цього разу Річард Коммі не проти вийти на ринг проти українця.

Річард Коммі – колишній чемпіон світу IBF у легкій вазі. У 2019 році ганець вперше висловив бажання побоксувати з Василем Ломаченком.

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Потенційний суперник Ломаченка

Цього разу американський промоутер Лу Дібелла заявив, що Коммі може стати реальним випробуванням для українця, якщо той погодитися на протистояння.

Я завжди думав, що Теофімо Лопес був гіршим суперником для Коммі, ніж Ломаченко. Думаю, що Річард – дуже агресивний хлопець з сильним одиночним ударом, який несе справжню небезпеку для українця. Це буде приголомшливий бій,

– сказав промоутер.

Цікаво, що у грудні 2019 року Коммі провів поєдинок з Теофімо Лопесом, який став кривдником Ломаченка та забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Вже у другому раунді потужний джеб Теофімо неодноразово потрапляв у корпус та голову Коммі, що призвело до поразки Річарда. Лопесу вдалось відібрати титул IBF у легкій вазі у ганця. Коммі втратив не тільки титул, але і можливість зустрітися в об'єднавчому бою з Ломаченком.

Що відомо про Річарда Коммі? Ганський боксер, який виступає у легкій ваговій категорії. Чемпіон світу за версією IBF (2019). Дебютував Коммі на професіональному рингу у лютому 2011 року. І за цей рік встиг набити собі рекорд 11-0, 11КО. Щоправда, бився, навіть за мірками Гани, з явними андердогами.

Нещодавно з'явилась інформація, що український боксер може провести бій проти японця Масаєші Накатані.