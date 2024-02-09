Це складно, – Анчелотті прокоментував воротарську позицію в Реалі перед матчем із Жироною

У суботу, 10 лютого, відбудеться центральний поєдинок 24 туру іспанської Ла Ліги. Лідер чемпіонату Реал на своєму полі прийматиме Жирону, яка посідає друге місце в турнірній таблиці.

Цей матч викликає особливий інтерес з боку українських фанатів, адже на полі може відбутися своєрідне "синьо-жовте" дербі між Андрієм Луніним та дуетом Віктор Циганков – Артем Довбик. Щоправда, участь у поєдинку двох із трьох наших земляків знаходиться під питанням.

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Складний вибір для Анчелотті

"Дев'ятка" Жирони пропустив останній матч своєї команди через пошкодження, але вже тренується в основній групі, тож сподіваємося, що найкращий бомбардир Ла Ліги зможе вийти на футбольне поле. Також традиційно є сумніви щодо воротарської позиції в Реалі.

Напередодні Карло Анчелотті в особистій розмові з Андрієм Луніним заявив українцю, що він виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги та буде грати у важливих матчах команди. На передматчевій пресконференції головний тренер Реала вчергове прокоментував ситуацію з вибором основного голкіпера, але не сказав публічно, хто гратиме.

Це воротарське питання виникло за відсутності Кепи, коли він травмувався у листопаді – ми побачили Луніна у дії, він робив свій внесок. Складно обирати, хто гратиме. Ніхто не заслуговує бути у запасі. Це складно,

– сказав Анчелотті.

Зазначимо, що в п'яти з останніх шести матчах у стартовому складі Реала виходив українець.

. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 15 поєдинків за "вершкових" у всіх турнірах. Він пропустив 13 голів та 6 разів залишав свої ворота "сухими". Стартовий свисток матчу Реал – Жирона пролунає о 19:30.