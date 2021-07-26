Реал відмовився відпускати Луніна

Український воротар Андрій Лунін провів товариський матч у статусі капітана Реала. Після цього мадридський клуб відмовляється відпускати Андрія в іншу команду.

Леганес отримав відмову від Реала

Іспанський Леганес звертався у Реал в спробі орендувати українського голкіпера Андрія Луніна.

До речі Лунін провів матч у статусі капітана Реала: фото

Як зазначає джерело, "пепінерос" поки було відмовлено в цьому переході.

Лунін виступав у Леганесі у сезоні 2018/2019. Він провів всього 5 матчів в тому чемпіонаті Іспанії і покинув клуб.

Окрім Луніна, серед варіантів підсилення Леганес розглядає ексворотаря Атлетіка Більбао Яго Ерреріна. Останній покинув баскський клуб після 8 років перебування.