Реал відкриває рахунок у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря: відео

5 жовтня 2022 , 22:50
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У середу, 5 жовтня, у мадридський Реал приймає донецький Шахтар у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. На жаль, "гірники" вже поступаються.

На 13-й хвилині господарі матчу відкрили рахунок. Неуважність капітана української команди дозволила суперникам відкрити рахунок.

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М'яч перед штрафним Шахтаря від Степаненка відскочив до Родріго, який пробив точно у кут.

Відео першого голу

На 28-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу. Галактикос розіграв швидку комбінацію, у підсумку якої  Вінісіус відправив м'яч у ворота "гірників".

Відео другого голу

 

Автор: Дарина Жданович