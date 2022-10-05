Реал відкриває рахунок у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря: відео
5 жовтня 2022 , 22:50Читать новость на русском
У середу, 5 жовтня, у мадридський Реал приймає донецький Шахтар у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. На жаль, "гірники" вже поступаються.
На 13-й хвилині господарі матчу відкрили рахунок. Неуважність капітана української команди дозволила суперникам відкрити рахунок.
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М'яч перед штрафним Шахтаря від Степаненка відскочив до Родріго, який пробив точно у кут.
Відео першого голу
На 28-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу. Галактикос розіграв швидку комбінацію, у підсумку якої Вінісіус відправив м'яч у ворота "гірників".
Відео другого голу