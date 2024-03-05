Мбаппе не зупинити: ефектний дубль Кіліана вивів ПСЖ у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео

Команда Луїса Енріке повторно переграла Реал Сосьєдад в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для ПСЖ це перший вихід у чвертьфінал з 2020 року.

Реал Сосьєдад – ПСЖ 1:2

Голи: Меріно, 89 – Мбаппе, 14, 56.

В Лізі чемпіонів пройшли перші матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу. Серед перших команд, які забезпечили собі путівку у чвертьфінал, опинився французький ПСЖ, пише 24 канал.

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Легка прогулянка для Мбаппе

Команда Луїса Енріке важко провела групову стадію, посівши другу сходинку позаду Боруссії Дортмунд. Втім перша зустріч проти Реал Сосьєдада розставила все на свої місця.

Голи Мбаппе та Барколя в другому таймі дозволяли ПСЖ їхати у Сан-Себастьян із комфортною перевагою. В другому матчі вже Сосьєдад вважався фаворитом, але парижани змогли і вдруге прибити басків.

Героєм зустрічі знову став Кіліан Мбаппе, який цього разу оформив дубль. На початку першого тайму француз познущався з оборонця Реала, накрутивши його та прошивши кіпера.

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А у другому таймі Мбаппе завершив красиву комбінацію ПСЖ швидкісним та вдалим виходом віч-на-віч із Реміро. У свою чергу Сосьєдад мав мінімум шансів, але розмочити рахунок перед фінальним свистком таки зміг Меріно.

Таким чином ПСЖ спокійно проходить у чвертьфінал. До цієї стадії французи дістались лише вдруге за останні дев'ять років. Минулого разу, у сезоні 2019-2020, парижани дійшли аж до фіналу, де програли Баварії (0:1).

Відеоогляд матчу Реал Сосьєдад – ПСЖ