Жахливий сон Трубіна: Реал Сосьедад розгромив "орлів" у вирішальному матчі ЛЧ – відео

У поєдинку 4-го туру Реал Сосьєдад – Бенфіка вирішувалася подальша доля в турнірі команди Трубіна. На жаль, український голкіпер не зможе занести цей матч собі в актив.

Реал Сосьєдад – Бенфіка 3:1

Голи: Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Сілва, 49

Португальська команда програла всі три попередні матчі в Лізі чемпіонів, ускладнивши собі завдання виходу з групи. У виїзному поєдинку проти Реал Сосьєдаду "орлів" влаштовувала лише перемога, пише 24 Канал.

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Катастрофічний дебют матчу для Бенфіки

Тренер португальців Роджер Шмідт, як в попередніх матчах ЛЧ, довірив місце у воротах Анатолію Трубіну. Стартовий натиск господарів поля знищив захист Бенфіки. Гравці португальської команди не встигали за швидкими атаками "біло-синіх". Це втілилося у забиті м'ячі в дебюті зустрічі.

На 6-й хвилині Меріно скористався пасом Муньйоса і головою відправив перший м'яч у сітку воріт Трубіна. Катастрофічні помилки захисників Бенфіки призвели до другого голу. Оярсабаль з близької відстані розстріляв Трубіна. Одноклубники українця в цьому епізоді були сторонніми спостерігачами.

На 15-й хвилині рахунок мав стати 3:0 на користь господарів, але арбітр скасував взяття воріт. Та все ж "біло-сині" досягли свого згодом. Барренечеа довів рахунок до розгромного.

На цьому неприємності для Бенфіки не закінчилися. На 28-й хвилині рефері вказав на одинадцятиметрову позначку після фолу Отаменді. На щастя для Трубіна м'яч після удару Браїса Мендеса влучив у стійку.

На перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь іспанського клубу. Проте Бенфіка не збиралася капітулювати. На 49-й хвилині Рафа Сілва повернув інтригу в матч. 3:1 – "орли" зуміли "розмочити" рахунок.

У час, що залишився, Реал Сосьєдад мав більше шансів закріпити свою перевагу, ніж Бенфіка відігратись. Зрештою поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.

Бенфіка втратила шанси вийти в плей-оф Ліги чемпіонів. Команда Трубіна, ще може поборотися за Лігу Європи, але для цього потрібно випередити Зальцбург.

Реал Сосьєдад набрав 10 очок в чотирьох матчах та очолює групу D.

Відеоогляд матчу Реал Сосьєдад – Бенфіка