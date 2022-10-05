Лунін вийде в основі Реала на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем: стартові склади обох команд

У середу, 5 жовтня, у Мадриді відбудеться матч 3-го туру Ліги чемпіонів. Реал зіграє проти донецького Шахтаря.

Шахтар проведе перший з двох матчів проти чинного володаря Ліги чемпіонів Реала. До нього "гірники" підходять у статусі другої команди групи та без поразок: у перших двох поєдинках донеччани набрали чотири очки, пише 24 канал.

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Стартові склади обох команд

Обидві команди визначилися зі стартовим складом.

У стартовому складі іспанського клубу вийде український голкіпер Андрій Лунін.

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Чуамені, Кроос, Вальверде – Родріго, Бензема, Вінісіус

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Після двох турів "вершкові" очолюють таблицю "F" у Лізі чемпіонів з двома перемогами – над Селтіком (3:0) та Лейпцигом (2:0).

Шахтар у перших двох турах набрав 4 очки, здолавши Лейпциг (4:1) та зігравши внічию із Селтіком (1:1).

Середа, 5 жовтня, 22:00. Реал – Шахтар, третій тур Ліги чемпіонів. Вівторок, 11 жовтня, 22:00. Шахтар – Реал, четвертий тур Ліги чемпіонів