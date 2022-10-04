Шанс для Луніна та чи зіграє Модрича: про що говорив Анчелотті напередодні битви із Шахтарем

Італійський тренер Реала висловив повагу до Шахтаря перед грою в ЛЧ. Спеціаліст також прояснив кадрову ситуацію в команді.

Вже у середу Шахтар відіграє матч 3 туру Ліги чемпіонів. Команда Ігора Йовічевіча протистоятиме у Мадриді чинному чемпіону турніру Реалу.

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Напередодні гри наставник мадридців Карло Анчелотті висловив свою думку напередодні наступного матчу. Італієць налаштований набрати 100% очок у перших турах.

Дуже важливо набрати 9 балів і ми готові до цього. В неділю ми зіграли не дуже добре, тому хочемо реабілітуватися, показавши характер. Чемпіонат дуже важливий турнір, але Ліга чемпіонів — найважливіший. Завжди хочеться перемогти в ньому. Це різні історії, в одному турнірі 38 матчів, в іншому — набагато менше. Важливо враховувати дрібниці, у Лізі чемпіонів можна забити три голи за кілька хвилин, як це ставалося зі мною. Дрібні деталі потрібно контролювати за допомогою сильної ментальності. Наша команда дбає про такі деталі більше за всіх,

– заявив Папа Карло.

Лунін готовий до дебюту в ЛЧ

Крім того, спеціаліст прокоментував кадрову ситуацію в стані "бланкос". Цілком ймовірно, що Андрій Лунін почне гру з перших хвилин.

Модрич повернувся до загальної групи, але я сумніваюсь, що він зіграє з перших хвилин. Що стосується Куртуа, навряд чи він відновиться до матчу з Хетафе. Скоріш за все, до другого матчу з Шахтарем або до Барселони,

– прояснив ситуацію тренер.

Крім того, Анчелотті віддав належне Шахтарю. Донеччани вже третій рік поспіль грають проти Реалу в ЛЧ, а торік двічі програли команді Папи Карло.

Шахтар дуже добре стартував у турнірі, їх стиль схожий на тогорічний. Вони прагнуть грати у вертикальний футбол. В їхньому складі дуже швидкі та сильні нападники. Ми дуже поважаємо цю команду,

– резюмував італієць.

Матч Реал – Шахтар почнеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. Після двох турів Реал йде без втрат, обігравши Селтік та Лейпциг. Шахтар же йде другим, набравши чотири бали у матчах з тими ж опонентами.

. Букмекери вважають Реал явним фаворитом у матчі із Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу мадридців становить 1,21, тоді як на українців – 17,00. Нічия оцінюється у 8,50.