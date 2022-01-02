Реал сенсаційно поступився у першому матчі року чемпіонату Іспанії: відеоогляд гри

Мадридський Реал невдало розпочав 2022-й рік. Команда зазнала гостьової поразки від Хетафе.

Хетафе – Реал 1:0

Гол: Унал, 9

Команда Карло Анчелотті не змогла забити жодного м'яча у ворота суперникам. Проте господарі відкрили рахунок ще на початку матчу.

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На 9-й хвилині турецький форвард Енес Унал відзначився забитим м'ячем.

Цієї результівної дії вистачило для того, аби перемогти мадридський гранд, який востаннє поступався на початку жовтня 2021-го року. Тоді Реал на виїзді поступився Еспаньйолу у поєдинку Примери.

Ворота мадридців захищав бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, який нещодавно вилікувався від коронавірусної інфекції. Українському голкіперу Андрію Луніну так і не вдалося дебютувати за мадридський клуб в Чемпіонаті Іспанії.

Відеоогляд матчу

Та навіть попри поразку мадридці продовжують лідирувати в Ла Лізі. Натомість Хетафе посідає 16-ту сходинку