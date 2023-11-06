Зірка Реала, який змусив фанів забути про Бензема, отримав травму перед матчем Ліги чемпіонів

Мадридський Реал втратив очки у домашньому матчі 12-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. "Вершкові" створили цілу гору моментів, але так і не змогли засмутити голкіпера гостей.

Мало того, що Реал створив цілу гору моментів, але й не втілив хоча б один у гол. Ще й по ходу першого тайму зірковий футболіст "вершкових" Джуд Беллінгем змусив схопитись за голову уболівальників мадридського клубу.

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20-річний англійський гравець хотів красиво скинути м'яч грудьми на партнера по команді. При цьому невдало приземлився на газон. Беллінгем одразу ж схопився за плече, яким сильно вдарився об поле. Лікарі Реала доволі довго надавали Джуду медичну допомогу.

Карло Анчелотті вже навіть попросив Родріго піти розім'ятись, якщо Беллінгем не зможе продовжити гру. Але через декілька хвилин один із лікарів показав великий палець у бік технічної зони "вершкових", який означав, що Джуд зможе продовжити гру.

На жаль, Беллінгем не зумів забити свій черговий гол за Реал. Загало у цьому сезоні-2023/2024 Джуд забив 13 голів та віддав 3 асисти у 14-ти матчах за "вершкових", до яких приєднався у липні2023-го року.

Після поєдинку головний тренер "Королівського клубу" Анчелотті розповів, що в англійця таки є проблеми із плечем.

6 листопада Беллінгем зробить медичне обстеження, яке встановить точний діагноз ушкодження. Анчелотті сподівається, що воно буде незначним, адже вже 8 листопада на Реал чекає матч 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Браги (початок зустрічі о 22:00).