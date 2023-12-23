Про санкції не чули: Реал планує підписати футболіста з російського Зєніта

"Королівський клуб" може заплямувати свою репутацію, якщо погодиться на трансфер бразильця Роберта Ренана з чемпіонату Росії. Як відомо, головним спонсором Зєніта є компанія "Газпром".

Мадридський Реал надовго втратив своїх двох основних центральних захисників: Едера Мілітао та Давіда Алаби. Щоб залатати "дірки" в обороні "вершкові" вирішили підписати бразильця Роберта Ренана з російського Зєніта.

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Чим зацікавив Реал бразилець з російського чемпіонату

20-річний бразилець вважається дуже перспективним футболістом. Він вихованець футбольної академії Корінтіанса. Ренан є відносно недорогим футболістом, а це дуже приваблює Реал. За даними Transfermarkt, його ціна становить 9 мільйонів євро.

"Вершкові" планують підписати Ренана на повноцінній основі, або взяти в оренду з правом викупу.

Проте на заваді трансферу можуть стати санкції, які накладені Європейським союзом на російські державні компанії. Як відомо, Зєніт належить "Газпрому" – компанії, яка є головним спонсором війни проти України.

Згідно з правилами, Реал може заплатити російському клубу суму, яка не перевищує 108 тисяч доларів.

Зазначимо, що попри санкції окремі іспанські клуби продовжують співпрацю с росіянами. Влітку 2023 року Реал Сосьєдад заплатив московському Динамо за трансфер Арсена Захаряна 13 мільйонів євро.

. Нещодавно Роберт Ренан отримав виклик до збірної Бразилії, але ще не дебютував за "селесао". У чемпіонаті Росії він виступає з січня 2023 року.