Анчелотті поки не забракував 2-метрового таланта: Реал підпише 16-річного воротаря з України

Мадридський Реал продовжує тримати український вектор у воротарській позиції. Структура "вершкових" може поповнити ще одним голкіпером із України.

Іспанський гранд близький до укладання контракту із перспективним та талановитим 16-річний українським голкіпером Іллею Волошиним. Молодий футболіст із сезону-2022/2023 виступає в Іспанії та є гравцем Райо Махадаонда.

Читайте також Тренер Реала не дав гарантій щодо майбутнього Луніна, розхваливши зіркового конкурента українця

Українізація по-королівськи

Мадридці вже змогли домовитись із Волошином. Не дивно, адже будь-який футболіст мріє грати у такому клубі, як Реал. Звісно, окрім прихильників Барселони.

Тепер слово за його нинішнім клубом. Чи переконає "Королівський клуб" у такому переході Райо, це ще те питання.

Цікаво, що Волошин вже у свої юні 16 років має зріст понад 2 метри. Йому пророкують чудову голкіперську кар'єру. Тим паче, що Ілля вже повинен був добре підтягнути свою іспанську, що допоможе йому закріпитись у структурі мадридського клубу.

Відзначимо, що 15 травня 2023 року Ілля Волошин дебютував за збірну України U-16. У матчі проти Латвії молодий голкіпер залишив свої ворота "на замку" 0:4. Ілля тоді відіграв 72 хвилини. Замість нього у ворота "синьо-жовтих" став Олександр Петренко.

Головне, аби його не спіткала доля Луніна у Реалі

Волошин може стати вже другим голкіпером із України у структурі Реала. Із липня 2018-го за мадридський клуб виступає Андрій Лунін, який влітку 2023-го був близький до відходу із іспанського гранда. Українець отримує мізерний ігровий час, а одразу після переходу до "вершкових" поїздив по орендах.

Лунін програє конкуренцію Тібо Куртуа, який отримає серйозну травму перед стартом сезону-2023/2024. Бельгієць порвав "хрести", тому повернеться на поле не раніше квітня 2024-го. Ця травма могла стати для нашого Андрія черговим чудовим шансом проявити себе та довести Карло Анчелотті свій професіоналізм. Але Реал взяв в оренду Кепу із Челсі, який вже дебютував у воротах "Королівського клубу".

Головний тренер Реала не приховував перед нинішнім сезоном, що не бачить у своїй команді більше Андрія. Натомість президент клубу Флорентіно Перес вірить в українця та запевнив, що Лунін допрацює свій контракт із Реалом до кінця (30 червня 2024 року). Начебто ця ситуація навіть розсварила Переса із Анчелотті.

У цьому сезоні Лунін відіграв два матчі, у яких пропустив один гол. Загалом у футболці мадридського клубу Андрій за свою кар'єру вже провів лише 19 поєдинків (5 "сухих" зустрічей та 20 пропущених м'ячів).