Став одноклубником Луніна: Реал оголосив про підписання зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе

Мадридському Реалу вдалось безкоштовно підписати одного з найкращих футболістів у світі. Мбаппе відмовився продовжувати угоду з ПСЖ заради переходу у стан "бланкос".

Сезон 2023-2024 офіційно завершений. Клуби відпустили своїх гравців на відпочинок або ж готуватися до Євро та Копа Америка. Тим часом вже розпочалась активна трансферна кампанія.

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Зірковий трансфер Реала

І одразу на початку червня офіційно оголошено про найбільш очікуваний трансфер. Сайт мадридського Реала повідомив про підписання французького форварда Кіліана Мбаппе.

Ексгравець ПСЖ підписав із "бланкос" контракт на п'ять сезонів, до 2029 року. Контракт Мбаппе із парижанами завершився наприкінці минулого сезону, тож Реалу гравець дістався безкоштовно.

Відзначимо, що Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 180 мільйонів євро. Повноцінна презентація Мбаппе як гравця Реала відбудеться вже після завершення Євро-2024.

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Зіркова кар'єра Мбаппе

Нагадаємо, що Мбаппе є вихованцем Монако, з яким у 2017 році виграв чемпіонат Франції. Того ж року нападника придбав ПСЖ за 180 мільйонів євро.

У складі парижан Кіліан став найкращим бомбардиром в історії клубу, забивши 256 голів у 308 матчах. Також в столиці Франції Мбаппе підкорилось 15 трофеїв, серед яких шість чемпіонств у Лізі 1.

Крім того, у 2020-му француз дійшов із ПСЖ до фіналу Ліги Чемпіонів, де програв Баварії (0:1). У складі збірної Франції Мбаппе забив 46 голів у 77 матчах, вигравши чемпіонат світу-2018 та Лігу націй-2021.

Реал у сезоні 2023-2024