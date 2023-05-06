Лунін може стати переможцем Кубка Короля: прогноз на фінал Реал – Осасуна

Субота, 6 травня, подарує прихильникам іспанського футболу фінал Кубка Короля. У вирішальному матчі за трофей зійдуться мадридський Реал та Осасуна, яка на фоні "вершкових" виглядає явним аутсайдером протистояння.

Осасуна підходить до фіналу Кубка Іспанії із серією поразок, яка триває вже два дні. Востаннє клуб із Памплони перемагав ще 22 квітня, коли вдома вирвав перемогу у Бетіса 3:2, пише 24 Канал.

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Фаворит проти явного аутсайдера

У двох попередніх зустрічах Осасуна програла Реал Сосьєдад (0:2) та Барселоні (1:0).

Реал теж втратив мотивацію у чемпіонаті, а сконцентрувався на Кубку Короля та Лізі чемпіонів, куди вже пробився у півфінал змагань. Доля звела "вершкових" в 1/2 фіналу ЛЧ з Манчестер Сіті. Хтось із цих футбольних грандів пролетить за крок від фіналу Ліги чемпіонів.

У попередньому турі Ла Ліги "Королівський клуб" зазнав виїзної поразки від все того ж Реал Сосьєдад 4:2. Однак Карло Анчелотті не зміг розраховувати одразу на декількох своїх лідерів команда – Каріма Бензема, Вінісіуса Жуніора, Едуарду Камавінги та Луки Модріча. Також матч із запасу розпочав Федеріко Вальверде.

Перед цим поєдинком підопічні Анчелотті вдома з ідентичним рахунком 4:2 переграли Альмерію.

Зверніть увагу! Фінал Кубка Короля Реал – Осасуна стартує 6 травня о 23:00

Щодо ситуації команд у чемпіонаті, то Реал втратив надії на чемпіонство. Відставання від лідера сезону Барселони складає вже аж 14 балів. "Вершкові" ще й втратили друге місце, пропустивши повз себе мадридське Атлетіко. Тепер перевага "матрацників"складає один бал.

Осасуна з 44 очками йде 10-ю.

Які прогнози дає Favbet

Реал – явний фаворит зустрічі на думку букмекерів. На перемогу команди Анчелотті дають коефіцієнт 1,36. Осасуні ж буде складно протистояти такому потужному супернику. Їх звитягу оцінюють аж у 9,40. Нічия в основний час – 5,50.

Швидше за все, що футболісти Реала підіймуть над своєю головою трофей – 1,16. А ось те, що Осасуна стане переможцем Кубка Короля – 6,10.

Перемога Реала у додатковий час оцінена у 10, а суперника – у 24. Складно віриться у те, що поєдинок команди переведуть у пенальті, але і тут невеликою перевагою володіють мадридці – 15 проти коефіцієнта 17 в Осасуни.

Обидві команди заб'ють: так – 2, ні – 1,81.

Якщо й обидві заб'ють, то першими це зроблять "вершкові" – 1,30. А на те, що першими нулі на табло розмочать гості – 3,95.

Навряд уболівальники побачать у цьому фіналі пенальті – так (2,95), ні (1,36).

Хто може стати автором голу?