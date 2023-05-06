Осасуна підходить до фіналу Кубка Іспанії із серією поразок, яка триває вже два дні. Востаннє клуб із Памплони перемагав ще 22 квітня, коли вдома вирвав перемогу у Бетіса 3:2, пише 24 Канал.

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Фаворит проти явного аутсайдера

У двох попередніх зустрічах Осасуна програла Реал Сосьєдад (0:2) та Барселоні (1:0).

Реал теж втратив мотивацію у чемпіонаті, а сконцентрувався на Кубку Короля та Лізі чемпіонів, куди вже пробився у півфінал змагань. Доля звела "вершкових" в 1/2 фіналу ЛЧ з Манчестер Сіті. Хтось із цих футбольних грандів пролетить за крок від фіналу Ліги чемпіонів.

У попередньому турі Ла Ліги "Королівський клуб" зазнав виїзної поразки від все того ж Реал Сосьєдад 4:2. Однак Карло Анчелотті не зміг розраховувати одразу на декількох своїх лідерів команда – Каріма Бензема, Вінісіуса Жуніора, Едуарду Камавінги та Луки Модріча. Також матч із запасу розпочав Федеріко Вальверде.

Перед цим поєдинком підопічні Анчелотті вдома з ідентичним рахунком 4:2 переграли Альмерію.

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Щодо ситуації команд у чемпіонаті, то Реал втратив надії на чемпіонство. Відставання від лідера сезону Барселони складає вже аж 14 балів. "Вершкові" ще й втратили друге місце, пропустивши повз себе мадридське Атлетіко. Тепер перевага "матрацників"складає один бал.

Осасуна з 44 очками йде 10-ю.

Які прогнози дає Favbet

Реал – явний фаворит зустрічі на думку букмекерів. На перемогу команди Анчелотті дають коефіцієнт 1,36. Осасуні ж буде складно протистояти такому потужному супернику. Їх звитягу оцінюють аж у 9,40. Нічия в основний час – 5,50.

Швидше за все, що футболісти Реала підіймуть над своєю головою трофей – 1,16. А ось те, що Осасуна стане переможцем Кубка Короля – 6,10.

Перемога Реала у додатковий час оцінена у 10, а суперника – у 24. Складно віриться у те, що поєдинок команди переведуть у пенальті, але і тут невеликою перевагою володіють мадридці – 15 проти коефіцієнта 17 в Осасуни.

Обидві команди заб'ють: так – 2, ні – 1,81.

Якщо й обидві заб'ють, то першими це зроблять "вершкові" – 1,30. А на те, що першими нулі на табло розмочать гості – 3,95.

Навряд уболівальники побачать у цьому фіналі пенальті – так (2,95), ні (1,36).

Хто може стати автором голу?