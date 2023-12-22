Мало не зганьбились без Луніна: Реал ледь вирвав перемогу та пішов лідером Ла Ліги на Новий Рік

Команда Карло Анчелотті отримав серйозну відсіч від новачка чемпіонату, але зміг таки дотиснути опонента. Майже половину гри гості провели у меншості.

Алавес – Реал 0:1

Гол: Васкес, 90+2.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 підійшов до завершення 18 тур Ла Ліги. Після нього майже всі клуби пішли на новорічну паузу до початку січня, пише 24 канал.

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Подарунок від Жирони

В останньому матчі мідвіку мадридський Реал гостював у Алавеса та міг піти на перерву першим у таблиці. Подарунок підопічним Анчелотті зробив Бетіс, який перед цим вирвав нічию у лідера Жирони.

Перемога над новачком Ла Ліги виводила б мадридців вперед. Втім Алавес дав гідний бій гранду та наніс всього на один удар менше. Втім, хоч Карло Анчелотті і повернув в основу Аррісабалагу замість Луніна.

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Ледь не втратили очки

У іспанця роботи було не дуже багато – лише два сейви. Підставив "бланкос" Начо, який на початку другого тайму прямою ногою в'їхав у ахілл Омородіону та заробив пряму червону картку.

Ближче до закінчення Алавес відбивався все більше, але встояти все ж не зміг. Реалу допоміг банальний кутовий, коли після подачі Крооса дали точно пробити Васкесу. Цей м'яч і вирвав три очки для мадридців.

Ситуація у турнірній таблиці Ла Ліги

перемога дозволила Реалу порівнятися по очках із Жироною, у команд по 45 балів

саме мадридці вийшли на перше місце, оскільки мають перевагу в особистій зустрічі (3:0)

таким чином, Реал стає "новорічним чемпіоном Іспанії"

найближчий переслідувач лідерів Барселона відстає на сім балів (38)

українець Андрій Лунін цього сезону провів за Реал 9 матчів в усіх турнірах, у чотирьох з них відстояв "на нуль"

наступний матч мадридці проведуть 3 січня 2024 року – вдома проти Мальорки

Відеоогляд матчу Алавес – Реал