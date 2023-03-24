Можливо, це й на краще: Реал знайшов заміну Луніну, який нарікає на кількість ігрової практики

Український голкіпер скоріше за все покине столичний колектив влітку. "Вершкові" уже знайшли заміну талановитому українцю.

Мадридський Реал віднайшов чергового "золотого хлопчика" у Бельгії. Юний голкіпер має замінити Андрія Луніна, якому бракує ігрової практики.

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Український воротар з досить високою ймовірністю влітку покине столичний колектив через те, що недостатню кількість ігрової практики. Раніше Андрій Лунін міг опинитись в нідерландському Аяксі, або ж іспанському Ов'єдо з Сегунди, за який українець свого часу виступав. До того ж, Лунін конфліктував з головним тренером "вершкових" Карло Анчелотті, який не поставив Андрія, який і так досить мало грає, у стартовий склад на кубковий поєдинок.

Реал готовий відпустити українського голкіпера, проте і без нічого залишатись не бажає. Мадридський колектив знайшов наступного дублера Тібо Куртуа у Бельгії, а саме у Андерлехті. Ним став 20-річний воротар Барт Вербрюгген. Талановитий нідерландець може обійтися Реалу в 10 мільйонів євро, Луніна ж свого часу "вершкові" придбали за 8,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Вербрюггена 18 матчів за Андерлехт у всіх турнірах, у яких він пропустив 18 голів і 7 разів відстояв "на нуль". До того ж, юний нідерландець шикарно провів післяматчеву серію пенальті в рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Лудогорця, не пропустивши жодного м'яча.

Лунін в Іспанії