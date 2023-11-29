Український воротар Андрій Лунін вийшов у старті Реала на матч Ліги чемпіонів проти Наполі. І на початку зустрічі пропустив гол.

Наполі вдалося відкрити рахунок вже на 9-й хвилині зустрічі. Автором результативного удару став Джованні Сімеоне. А асистував йому Джованні Ді Лоренцо.

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Сталося це під час затяжної атаки Наполі. Кварацхелія помітив забігання по правому флангу на дальню штангу Ді Лоренцо. Він зробив на нього навіс. А вже звідти захисник в дотик зробив скидання вздовж лінії воріт. Сімеоне зреагував на це і вибіг поміж захисників Алаби та Рюдігера, в дотик пробивши по воротах.

Лунін зреагував на цей удар, але дещо запізно. Він відбив м'яч, який вже перетнув лінію воріт. Арбітр зарахував гол у ворота Реала.

Відео голу у ворота Реалу