Реал може змінити головного тренера через Луніна

Головний тренер Реала Карло Анчелотті може покинути клуб вже найближчим часом. Його може замінити Йоахім Льов – тренер німецької збірної.

Головна претензія до Анчелотті – відсутність ротації у складі. Керівництво хоче, щоб італієць давав більше ігрової практики іншим футболістам.

Дивіться також Баварія втратила Ноєра на тривалий час: йому зробили операцію

Насамперед це стосується нашого Андрія Луніна. Українець щільно сидить за спиною у Тібо Куртуа і виходить на поле лише в екстреному випадку. У поточному сезоні Лунін лише двічі з'явився на полі у матчах Кубка Іспанії. Хоча Лунін отримав невисоку оцінку за перемогу у Кубку Іспанії.

Відставка є нелогічною