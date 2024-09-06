Реал знайшов заміну зірковому голкіперу: Лунін опинився поза бортом команди

У кар'єрі футболістів настає час, коли на зміну досвідченим гравцям приходить молодь. Реал почав шукати наступника бельгійському голкіперу Тібо Куртуа.

"Королівський клуб" розглядає воротаря Брайтона Барта Вербрюггена, як потенційна заміна Тібо Куртуа. Скоріш за все, на послуги українського голкіпера Андрія Луніна "вершкові" не розраховують.

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Ера Куртуа в Реалі підходить до кінця

Зірковий голкіпер "галактікос", навіть після важкої травми продовжує показувати топовий рівень, але роки беруть своє. Незважаючи на те, що в команді є Андрій Лунін, який добре замінив травмованого бельгійця, Реал не вбачає у ньому гравця основи.

Повідомляють про те, що боси "Королівського клубу" надають перевагу 22-річному нідерландському голкіперу. У минулій кампанії Барт Вербрюгген зіграв 27 матчів у футболці "мартинів" та пропустив 33 голи.

При цьому у 7 іграх залишив ворота недоторканими. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Вербрюгенна – 18 мільйонів євро.

Цікаво. Андрій Лунін опинився у списку номінантів на нагороду найкращого воротаря світу від "France Football". Українець побореться ще з 10-ма претендентами за цей трофей.

Нагадаємо, що Андрій Лунін прагне покинути Реал через брак ігрової практики. Гравець вирішив дочекатись літа 2025 року, коли завершиться контракт та покинути "вершкових" вільним агентом.