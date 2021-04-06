Реал впевнено переміг Ліверпуль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Джерело:24 канал
Мадридський Реал та англійський Ліверпуль ввечері 6 квітня зустрілися у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перемогу на домашньому полі здобув Реал.
Голи: Вінісіус, 27, 65, Асенсіо, 36 – Салах, 51
Варте уваги Манчестер Сіті – головний фаворит Ліги чемпіонів: хто може скласти їм конкуренцію
Реал дещо несподівано розпочав матч першим номером. Господарі неквапливо володіли м'ячем, однак швидко загострювали гру в потрібний момент.
Натомість Ліверпуль мав проблеми з виходом з оборони та не міг перетнути центр поля. За стартові хвилини Реал завдав два удари по воротах Аліссона. Спершу голкіпера розім'яв Бензема, а згодом з небезпечної позиції невдало пробив Вінісіус.
Ближче до середини тайму Ліверпулю вдалося перемістити гру якнайдалі від своїх воріт. Здавалося, що гості перехоплюють ініціативу, однак висока лінія захисту зіграла з "мерсисайдцями" злий жарт.
Забитий гол надихнув Реал, який створив ще декілька моментів. Зокрема, на 32 хвилині Бензема вивів Вінісіуса на ударну позицію. Бразилець цілив у дальній нижній кут. М'яч, ймовірно, опинився б у воротах Аліссона, якби не рикошет.
На 43 хвилині Реал був близький до третього голу. Кабак на лівому фланзі оборони Ліверпуля невдало віддав пас на Аліссона. Аленсіо заволодів м'ячем та пробив між ніг голкіперу. Аліссон в останній момент зачепив м'яч, чим врятував команду.За перший тайм Ліверпуль не завдав жодного удару по воротах Реала. "Мерсисайдці" просідали у центрі поля, тому наставник гостей Юрген Клопп ще до перерви зняв з гри Набі Кейта, замість якого випустив Тьяго Алькантару.
Реал після пропущеного голу продовжити контролювати гру. На 63 хвилині "вершкові" були близькі, щоб відзначитися втретє.
Після кутового Ліверпуля Тібо Куртуа швидко розвинув контратаку своєї команди. Бензема вдалим пасом створив для Реалу перевагу два в один. Однак Александер-Арнольд перервав передачу Асенсіо на Вінісіуса, який у штрафному вже готувався перегравати Аліссона.
Після третього голу Реал віддав ініціативу Ліверпулю. Та "мерсисайдці" не змогли нею скористатися. Атакам Ліверпуля бракувало різкості та креативних рішень. У підсумку Реал зовні легко відстояв перевагу. Матч-відповідь відбудеться вже 14 квітня.
Реал – Ліверпуль відеоогляд