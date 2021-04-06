Реал впевнено переміг Ліверпуль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Мадридський Реал та англійський Ліверпуль ввечері 6 квітня зустрілися у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перемогу на домашньому полі здобув Реал.

Реал – Ліверпуль 3:1

Голи: Вінісіус, 27, 65, Асенсіо, 36 – Салах, 51

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Якщо до кадрових втрат Ліверпуля, зокрема, відсутності Ван Дейка, Гомеса та Хендерсона фанати вже звикли, то проблеми Реала стали несподіванкою. "Вершкові" у день гри втратили Варана через коронавірус.

Також не міг допомогти мадридцям їх капітан Серхіо Рамос і крайній оборонець Карвахаль. Окрім того, Реал в чергове не зміг розраховувати на Едена Азара.

Холодний душ для Ліверпуля

Реал дещо несподівано розпочав матч першим номером. Господарі неквапливо володіли м'ячем, однак швидко загострювали гру в потрібний момент.

Натомість Ліверпуль мав проблеми з виходом з оборони та не міг перетнути центр поля. За стартові хвилини Реал завдав два удари по воротах Аліссона. Спершу голкіпера розім'яв Бензема, а згодом з небезпечної позиції невдало пробив Вінісіус.

Ближче до середини тайму Ліверпулю вдалося перемістити гру якнайдалі від своїх воріт. Здавалося, що гості перехоплюють ініціативу, однак висока лінія захисту зіграла з "мерсисайдцями" злий жарт.

Тоні Кроос з власної половини поля виконав вертикальний пас на Вінісіуса. Вінгер виграв м'яч у Філіпса, який супроводжував бразильця, та переграв Аліссона під час виходу віч-на-віч – 1:0!

Забитий гол надихнув Реал, який створив ще декілька моментів. Зокрема, на 32 хвилині Бензема вивів Вінісіуса на ударну позицію. Бразилець цілив у дальній нижній кут. М'яч, ймовірно, опинився б у воротах Аліссона, якби не рикошет.

На 36 хвилині м'яч вдруге побував у воротах гостей. Знову атаку Реала розпочав Кроос. Хавбек виконав вертикальну передачу на лівий фланг. Однак передачу перервав Трент Александер-Арнольд. Правий захисник Ліверпуля вибив м'яч головою у штрафний і його перехопив Асенсіо. Іспанець перекинув Аліссона та спокійно спрямував м'яч у порожні ворота.

На 43 хвилині Реал був близький до третього голу. Кабак на лівому фланзі оборони Ліверпуля невдало віддав пас на Аліссона. Аленсіо заволодів м'ячем та пробив між ніг голкіперу. Аліссон в останній момент зачепив м'яч, чим врятував команду.

На старті другого тайму Ліверпуль втілив свій перший удар по воротах у гол. Атаку гостей з центру поля розігнав Вейналдум. Хавбек віддав на Жоту, який дещо затягнув з ударом, але все ж пробив. М'яч після рикошету опинився у Салаха, який переграв Куртуа – 2:1.

За перший тайм Ліверпуль не завдав жодного удару по воротах Реала. "Мерсисайдці" просідали у центрі поля, тому наставник гостей Юрген Клопп ще до перерви зняв з гри Набі Кейта, замість якого випустив Тьяго Алькантару.

Реал після пропущеного голу продовжити контролювати гру. На 63 хвилині "вершкові" були близькі, щоб відзначитися втретє.

Після кутового Ліверпуля Тібо Куртуа швидко розвинув контратаку своєї команди. Бензема вдалим пасом створив для Реалу перевагу два в один. Однак Александер-Арнольд перервав передачу Асенсіо на Вінісіуса, який у штрафному вже готувався перегравати Аліссона.

Та вже через хвилину на табло таки горіло 3:1! Атака Реала прийшла з вкидання ауту на правому фланзі. Бензема отримав м'яч і змістився до лицьової лінії. Після цього француз знайшов Модрича, який увійшов у штрафний та прострілив на Вінісіуса. Бразилець пробив у дотик між ніг Філіпсу. Аліссон не зміг виручити партнерів.

Після третього голу Реал віддав ініціативу Ліверпулю. Та "мерсисайдці" не змогли нею скористатися. Атакам Ліверпуля бракувало різкості та креативних рішень. У підсумку Реал зовні легко відстояв перевагу. Матч-відповідь відбудеться вже 14 квітня.

Реал – Ліверпуль відеоогляд