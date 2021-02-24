Несподіванка: Реал хоче віддати Луніна в оренду та купити голкіпера середняка Ла Ліги

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не входить у плани наставника "вершкових" Зінедіна Зідана. Футболіст знову може відправитись в оренду.

Андрій Лунін за понад 2 роки провів у футболці "Королівського клубу" лише один офіційний поєдинок. Французький тренер Реала хоче відправити українця в оренду для здобуття ігрової практики.

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Чергова оренда

Клуб з Мадрида вже знайшов заміну українському голкіперу у складі середняка Ла Ліги. Ним став 23-річний воротар Леванте Даніель Карденас. Якщо керівникам іспанського гранда вдасться підписати голкіпера, то Луніну доведеться піти в чергову оренду в інший клуб.

Цікаво те, що воротар Леванте також не є основним стражем воріт, а в цьому сезоні лише двічі захищав ворота клубу, який йде 8-м у Ла Лізі.

Невдалий дебют та оренди

Після того, як Лунін перейшов у Реал він тричі побував в орендах. Тимчасовими клубами українця стали Леганес, Реал Вальядолід та Ов'єдо. У складі останнього Андрій провів чи ненайкращий іспанський період у кар'єрі.

22-річний голкіпер з України провів дебютний матч у Кубку Іспанії проти Алькояно, у якому мадридці сенсаційно програли 2:1. Цей дебют можна віднести у пасив українцю через непереконливу гру у рамці воріт Реала.

З'явилась інформація, що Андрій може перейти в Бетіс. Клуб навіть не проти підписати повноцінний контракт з футболістом з України. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 3 мільйони євро. Угода Луніна з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.

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