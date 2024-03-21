Мадридський Реал на початку сезону 2023-2024 втратив основного воротаря Тібо Куртуа. Бельгієць порвав хрестоподібні зв'язки, а після одужання отримав нову травму.

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Нові воротарі для Реала

Це змусило мадридців орендувати у Челсі Кепу Аррісабалагу, але той програв конкуренцію Андрію Луніну. Українець добре зарекомендував себе цього сезону, проте його контракт завершується влітку 2025 року.

Тим часом, влітку "бланкос" хочуть підсилити воротарську позицію. Ще минулого літа Реал хотів підписати Давіда Де Хеа, який став вільним агентом після відходу з Манчестер Юнайтед. Клуб може повернутися до його кандидатури, але ставку робить на іншого голкіпера.

Мова про гравця Мілана Майка Меньяна. 28-річний француз вражає своєю грою за італійський клуб, а після завершення міжнародної кар'єри Уго Льоріса є основним кіпером збірної Франції.

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Невпевненість у Луніні

Бажання підписати Меньяна викликано тим, що Реал не впевнений у готовності Луніна продовжити контракт, а також, що Куртуа зможе набрати хорошу форму. Конкурентом Реала у боротьбі за Майка може стати Челсі, який має проблеми на цій позиції.

Нагадаємо, що цього сезону Лунін вже встиг відіграти 23 матчі за Реал, в яких оформив десять кліншитів. Мадридці вже вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Іспанії впевнено посідають перше місце, випереджаючи Барселону на 8 очок.

Кар'єра Майка Меньяна