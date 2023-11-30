Скільки клуб Мудрика заробить на трансфері конкурента Луніна: ЗМІ розкрили суму від Реала

Кепа Аррісабалага повернувся до загальної групи Реала. Схоже, що це означає, що ігрова практика для Андрія Луніна закінчилась.

30 листопада орендований у лондонського Челсі голкіпер повернувся у гру. Кепа готовий повернутись у володіння Реала вже у наступному матчі Ла Ліги. Вже 2 грудня мадридці зіграють проти Гранади у 15-му турі іспанської першості.

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Повернення, яке посадить Луніна "на банку"

Окрім цього головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті налаштований переконати керівництво у тому, що Кепа потрібен команді на постійній основі. Італієць хоче, аби Реал підписав повноцінний контракт із мадридським клубом. Адже його орендна угода розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024. Після чого він повинен повернутись у Челсі.

У ЗМІ навіть розкрили суму, яку "Королівський клуб" готовий віддати за іспанського воротаря. Челсі може заробити на трансфері Кепи до 25 мільйонів євро.

У Мадриді хочуть перестрахуватись, адже вкінці цього сезону в Андрія Луніна спливає контракт із клубом. Та й невідомо, у якій формі повернувся після порваних "хрестів" Тібо Куртуа, який був першим номером команди до жахливої травми.

Кепа вже провів у футболці Реала 13 матчів (6 "сухих"), у яких пропустив 10 голів. Однак іспанець все одно не дивує надійністю.

Нещодавно ще й Анчелотті неприємно висловився у бік Луніна, знецінивши його гру в останніх поєдинках за "вершкових". Після чого на захист Андрія стали уболівальники та зіркові футболісти Реала. Схоже, що італійський тренер не був готовим до такої реакції на його слова, тому почав шукати їм виправдання, аби бодай трохи зробити себе невинним.

Анчелотті навіть був ініціатором особистої розмови з українським голкіпером, аби пояснити, що мав на увазі після матчу проти Кадіса, у якому, до слова, Лунін відстояв на нуль.

Відзначимо, що Лунін у поточному сезоні провів за Реал 6 матчів (3 поєдинки без пропущених голів), у яких 4 рази виймав м'яч із власної сітки воріт.