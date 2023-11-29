Головний тренер анонсував повернення Кепи та запевнив, що Андрій Лунін повинен бути завжди готовим до того, аби замінити орендованого у лондонського Челсі голкіпера. Ці слова після матчу з Кадісом неабияк не сподобались не лише українському воротарю, а й уболівальникам та футболістам Реала.

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Хоче погасити конфліктну ситуацію

Напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти Наполі Карло Анчелотті вирішив дещо вибілити свою репутацію після таких гучних слів про голкіперську позицію. Італійський наставник змінив риторику після розголосу та заговорив, що у команді є два топові воротарі, які постійно конкурують між собою з відсутності травмованого Тібо Куртуа.

Також 64-річний спеціаліст попросив Луніна не виходити на поле із думкою, що цей поєдинок буде для нього останнім у Реалі.

Тепер стало відомо ще про особисту розмову Анчелотті з Луніним, яка відбулась 27 листопада. Цим вчинком італійський тренер Реала захотів розставити усі крапки над "і", аби не було жодних конфліктів між ним та українським футболістом, який, схоже, проводить свій останній сезон у Мадриді.

У розмові Анчелотті подякував українцю за роботу, за те, як якісно Андрій показав себе у воротах після того, як Куртуа та Кепа отримали травми. Попри це позиція тренера не змінилась, він далі не бачить у Луніну першого номера мадридського клубу.

Відзначимо, що у поточному сезоні-2023/2024 Лунін взяв участь у 5-ти матчах Реала, у яких пропустив лише 2 голи та у 3-х із них залишив свої володіння "на замку". Його контракт із мадридцями спливає вкінці цього сезону-2023/2024.

Цікаво! У середу, 29 листопада, Реала проведе свій матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти італійського Наполі (початок зустрічі о 22:00). Нагадаємо, що команда Анчелотті після 4-х турів є лідером групи "С", набравши максимальні 12 очок. Наполі з 7 пунктами йде другим.

Після чого Реал 13 грудня зіграє проти Гранади у 15-му турі іспанської Ла Ліги. Швидше за все, що у тому поєдинку у ворота мадридського клубу повернеться Кепа, з яким у "вершкових" є орендна угода до кінця цього сезону. Анчелотті проявляє бажання бачити Кепу у Реалі вже у статусі повноцінного футболіста.