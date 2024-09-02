Гольова засуха перервалася: Мбаппе зробив перший дубль у Ла Лізі проти Бетіса – відеоогляд гри

У неділю, 1 вересня, відбулися чергові матчі чемпіонату Іспанії з футболу. Закривав програму четвертого туру Ла Ліги поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" між мадридським Реалом і Бетісом.

Господарі поля мали величезні проблеми з менш статусним суперником. Проте у другому таймі команда Анчелотті все ж таки змогла вирвати перемогу з рахунком 2:0, пише 24 Канал.

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Пам'ятна ніч для Мбаппе

Цей матч став особливим для зіркового новачка "вершкових" Кіліана Мбаппе. Він не міг відзначитися у трьох стартових турах чемпіонату Іспанії, через що отримував чимало критики.

Але в четвертому поєдинку невтішна серія обірвалася. Французький форвард забив одразу два голи, які до того ж принесли Реалу перемогу.

Особливо заслуговує на увагу перше взяття воріт. Феде Вальверде віддав геніальний пас, а Кіліан Мбаппе вдало реалізував свій момент. Другий гол француз забив з пенальті.

Дивіться відео з дублем Мбаппе в огляді матчу Реал – Бетіс

До слова. Всього Кіліан Мбаппе провів п'ять матчів за Реал у всіх турнірах. До цього він відзначався лише одним взяттям воріт у дебютному поєдинку за Суперкубок УЄФА.

Зазначимо, що наступний матч "вершкових" відбудеться 14 вересня. Чинний чемпіон Ла Ліги на виїзді зустрічатиметься з Реал Сосьєдадом.