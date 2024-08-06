Ще один гравець у Іспанії: футболіст Динамо Київ потрапив у сферу інтересів клубу з Ла Ліги

Чимало українських легіонерів добре себе зарекомендували у європейських топ-чемпіонатах. Тепер клуби Старого світу охоче підписують гравців з України. Одна команда із Ла Ліги націлилась на футболіста київського Динамо.

Гравець збірної України та Динамо Київ Володимир Бражко потрапив у сферу інтересів Реал Бетіса. Опорний півзахисник може змінити клубну прописку та перебратись на поля сонячної Іспанії.

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Бражко у шорт-листі Бетіса

Андалусійці нещодавно відпустили 30-річного ветерана команди Гідо Родрігеса безкоштовно у Вест Хем. Також цілий ряд клубів зацікавлений у ще одному футболісті Бетіса – Джонні Кардосо. Клуб схиляється до того, щоб відпустити гравця.

Володимир Бражко став одним із ключових гравців київського колективу і отримав виклик у збірну України. Півзахисник зіграв на Євро-2024 усі три матчі національної команди.

У кваліфікації Ліги чемпіонів цього сезону проти белградського Партизана Володимир Бражко потужним ударом забив шедевральний гол з відскоком від газону. Нідерландський Феєнорд також розглядає підписання опорника Динамо.

Реал Бетіс потенційний суперник криворізького Кривбаса у плей-офф Ліги Конференції.

Новий контракт Володимира з Динамо Київ розрахований до літа 2028 року. Нагадаємо, що сьогодні кияни зіграють перший матч у Q3 Ліги чемпіонів проти Рейнджерс о 21:00 за київським часом, у Любліні.

Минулого сезону "зелено-білі" посіли сьоме місце у Ла Лізі. Перший матч у Чемпіонаті Іспанії 2024/2025 андалусійці зіграють 15 серпня проти команди Віктора Циганкова – Жирони.