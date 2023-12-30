"Зінченко – не долар, щоб усім подобатися": Селезньов закрив пельку критикам гравця Арсеналу

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов заступився за футболіста Арсеналу Олександра Зінченка. Останнім часом "каноніру" дістається від експертів та уболівальників лондонського клубу.

У кількох останніх матчах лідер "канонірів" Олександр Зінченко допустив результативні помилки, через які команда Артети недорахувалася важливих очок. Критика українця досягла такого рівня, що з нього зробили головного винуватця та закликають виставити його на трансфер.

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Селезньов: Не помиляється той, хто нічого не робить

На захист свого колишнього партнера по збірній України виступив Євген Селезньов. Легендарний бомбардир порадив Зінченку не звертати увагу на критику.

"Зінченко – моя близька людина, він акуратист, перфекціоніст. Завжди грає на команду. Щодо останніх матчів, усі ми в житті помиляємося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Саня – просто красень, жодного питання в мене до його гри ніколи не виникало.

Експерти завжди накидаються, якщо щось не подобається. Зінченко - не долар, євро чи гривня, щоб усім подобатися. Сані не потрібно звертати увагу на хейт і рухатися до своєї мрії. Усе буде добре", – сказав Селезньов.

Євген Селезньов зажди емоційно відповідав на критику, через що потрапляв у різноманітні скандальні ситуації. Однак Зінченко не повинен повторювати помилок старшого товариша.

Я під час своєї ігрової кар’єри завжди відповідав експертам на критику, але Зінченку так робити не треба. Він з іншого покоління і мудріший, ніж я. Нехай працює на своє ім’я, і все буде добре. Бажаю йому успіхів і завоювати чемпіонство з Арсеналом,

– резюмував Селезньов.

Зазначимо, що гра в захисті завжди шкутильгала в Зінченка. Тренери Манчестер Сіті та Арсеналу ставили українця на лівий фланг оборони через високу конкуренцію в центрі півзахисту.

Нагадаємо, що в збірній України Олександр переважно грає в середній лінії. Лише в крайніх випадках Зінченко закриває позицію захисника.

Наступний матч Арсенал зіграє 31 грудня проти Фулхема. В турнірній таблиці "каноніри" на два бали відстають від Ліверпуля, який одноосібно захопив лідерство в АПЛ.