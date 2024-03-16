Не надто приємне видовище: реакція Усика на нокаут від Джошуа в поєдинку з Нганну

Претендент на абсолютне чемпіонство в хевівейті Олександр Усик переглянув відео нокауту в бою між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. Українець ледве стримав емоції від побаченого

Нещодавно британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді. Ця подія не на жарт сколихнула боксерський світ: багато експертів знову заговорили про велич Ей Джея.

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Усик ледве стримав емоції

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA WBO IBF IBO Олександр Усик не відвідав поєдинок, що пройшов в Ер-Ріяді, однак DAZN показав відео його реакції на швидкий нокаут від Джошуа. Усик ледве стримав емоції від побаченого та досить швидко прикрив ноутбук.

Відео реакції Усика на нокаут у поєдинку Джошуа − Нганну

Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця три поразки, в тому числі дві від українця Олександра Усика.