Гераскевич розповів, чи слід виступати українським спортсменам на Олімпіаді-2024

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що допустив російських атлетів до участі в Олімпіаді-2024. Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував скандальне рішення.

Останнім часом в українському спорті точиться чимало дискусій. Що ж робити атлетами: виступати чи бойкотувати? На це питання в інтерв'ю для 24 Каналу відповів Владислав Гераскевич.

Дивіться також Гераскевич розповів, чим закінчився скандал щодо виключення Бубки з НОК

Що роби українським спортсменам на Олімпіаді-2024

"З одного боку – неприпустимо виступати разом із ними. І особливо, як МОК зазначав в своїх заявах, що ми маємо вступати в дусі миру, дружби, олімпійських цінностей. Тобто, звичайно, що ніякої дружби і якоїсь єдності, миру між нами і російськими спортсменами, які підтримують війну, немає", – зазначив він.

Також він наголосив, що Олімпійські ігри – це велика медійна платформа, і Україна має її використати. Владислав переконаний, що бойкотувати змагання вже ж таки не варто.

"Не думаю, що бойкот є гарним варіантом. На мою думку, треба робити протести на Олімпійських іграх. Є чудовий приклад, який спрацював на Паралімпіаді-2022. Тоді росіян спершу допустили, але більшість країн заявили, що не будуть виступати з представниками Росії. Тоді МОК терміново змінив свою позицію, Паралімпійські ігри пройшли без росіян. Тому я вважаю, що, можливо, таким чином треба робити. Їхати на Олімпійські ігри і там переконувати спортсменів бойкотувати змагання", – зауважив спортсмен.

Слід тиснути на уряд Франції

За словами Гераскевича, Олімпійські ігри – це не про національні комітети, не про Томаса Баха. Це в першу чергу про спортсменів, які там беруть участь, наголошує він.

Владислав переконаний, що якщо спортсмени скажуть, що будуть бойкотувати турнір у випадку участі росіян, тоді МОК буде вимушений змінити рішення.

"Друге, що ще можна робити, – створювати тиск на французів, щоб вони змінили рішення. Якщо це, скажімо, звернення до посадових осіб не працює, якщо звернення до НОК Франції не працює. У нас є посольства у багатьох країнах. Це робота посольства доносити позицію України по всім іншим країнам, тобто звертатися до звичайних громадян і доносити нашу позицію. Я вважаю, що це може змінити сьогоднішнє рішення та може захистити Україну в цій сфері також", – додав скелетоніст.

Що відомо про рішення МОК