Міжнародний олімпійський комітет допустив російських спортсменів до Олімпіади в нейтральному статусі. Проте це не влаштовує діячів спорту країни-терористки.

До поїздки в Париж-2024 готується 11 "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі. Представників командних видів спорту з країн-агресорок взагалі не допустили до Олімпіади, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни не уявляють Олімпійські ігри без своєї участі

Таке рішення МОК дуже обурило колишнього головного тренера жіночої збірної Росії з гандболу Євгєнія Трєфілова. На думку 68-річного фахівця, Комітет порушив олімпійські принципи, залишивши Росію за бортом змагань.

Олімпійські ігри без Росії – це вже якийсь усічений захід. Томас Бах крутиться як під вилами: сьогодні розповідає, що дозволили, завтра – що заборонили, що одним можна, а іншим не можна. Несолідно, всі положення про Олімпійські ігри були просто забуті,

– сказав Трєфілов.

На противагу Олімпіаді-2024 в Росії зібралися проводити Ігри дружби – фейкові Олімпійські ігри. Проте і там їх можуть очікувати сюрпризи. Своєю тривогою з цього приводу Трєфілов поділився з російськими ЗМІ.

А як вони завили з приводу того, що ми Ігри дружби проводитимемо. Я думаю, що може бути ще одна хохма: навіть якщо наші спортсмени захочуть туди поїхати, їх можуть змусити підписувати якийсь папір. Але я у цій ситуації не збираюся нікого засуджувати. Рішення кожен ухвалює сам,

– запевнив Трєфілов.