"Латентна вата чи дурість": Зозуля розкритикував Шевченка за дружбу з проросійським Джоковичем

Роман Зозуля розніс Андрія Шевченка за те, що він дивився міланське дербі в компанії сербського тенісиста Новака Джоковича. Ексфорвард збірної України пригадав легендарному футболісти всі гріхи.

Андрій Шевченко та Новак Джокович потрапили в об'єктиви телекамер під час недавнього матчу Ліги чемпіонів Мілан – Інтер (0:2). Легенда українського футболу був запрошений на міланське дербі як експерт.

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Зозуля звинуватив Шевченка у ситуативному патріотизмі

Така сумнівна компанія Шевченка не пройшла поза увагою Романа Зозулі. Форвард іспанського Райо Махадаонда розкритикував колишнього тренера збірної України за таких "друзів", які підтримують повернення росіян в спорт та виступають адвокатами агресорів.

"Латентна вата? Дурість? Подвійні стандарти?

Коли ти амбасадор благодійної платформи з підтримки України United 24, то крім запису промороликів на тобі лежить ще й репутаційна відповідальність. І вже не особиста, а за всю країну. І якщо тебе запрошують на футбол, а поряд сидить спортсмен з відвертими проросійськими поглядами, то ти апріорі не можеш тулитися до нього з блаженним видом.

Притомний українець з цим лайном поруч на одному гектарі не сяде. То чого там сидить наша національна гордість?

Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поруч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем? Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько - активні русофіли? Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джокович за повернення спортсменів з рф та рб в спорт?

Очевидно, що знав. Як і знав, що Абрамович працює в інтересах росіі, коли просив зняти з нього санкції, адже вони були бізнес-партнерами до листопада 2022 року.

Як і знав, що Інфантіно повністю керований і корумпований росією, коли фотографувався з ним.

Як знав, що йде в НОК, який кишить колишніми регіоналами. І вийшов з нього лише після того, як це набуло гучного розголосу.

Чомусь Андрій Миколайович вперто робить вигляд, що його особисті інтереси, дружба і вподобання поза війною. Такий собі ситуативний патріотизм.

Ми вимагаємо від усього світу санкцій і недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів і змагань, а наш амбасадор тусить з основними адептами та пропагандистами протилежної точки зору. То чи адекватно після цього нас сприймають у світі?

Я довго мовчав з цього приводу і навіть допускав, що людина могла помилитися, але зараз його помилки стали системними. То чи помилки це?

І я не розумію, чому це влаштовує українських спортивних журналістів? По-вашому, це не на часі чи є інша причина?", – написав Зозуля у Facebook.

Нагадаємо, що Шевченку не вперше дістається від Зозулі. Наприкінці грудня минулого року колишній нападник збірної України розніс Андрія Миколайовича за спільне фото з головою ФІФА Джанні Інфантіно.

До слова. Роман Зозуля продовжує кар'єру футболіста. У грудні 2022 року він став гравцем іспанського клубу Райо Махадаонда. За цей час він зіграв 15 матчів та забив 1 гол. У чемпіонаті Іспанії команда Зозулі виступає у третьому за силою дивізіоні. Після 35 зіграних турів Райо Махадаонда займає 12 місце.