Відповідальність за співпрацю з агресором: Саладуха запропонувала альтернативу бойкоту ЧС

Народний депутат України Ольга Саладуха відреагувала на бойкот чемпіонату світу-2023 з тхеквондо. Міжнародні спортивні федерації не надто переймаються відсутністю українських атлетів.

Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу-2023 через допуск росіян та білорусів. Серед делегації країни-агресора за традицією знайшлося місце військовослужбовцям.

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Демарші збірних не впливають на ситуацію

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2012, а нині народна депутатка Ольга Саладуха прокоментувала черговий бойкот Мундіалю. На думку колишньої легкоатлетки, міжнародні спортивні федерації влаштовує відсутність українців на турнірах. Тож не можна залишати ситуацію без реакції.

"Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу через допуск росіян і білорусів. Це чергова наша національна збірна, яка бойкотує масштабні міжнародні змагання через участь там агресорів. Як бачимо, попередні демарші збірних з різних видів спорту на ситуацію суттєво не впливають. Нема українців – нема проблеми?! Так, очевидно, вважають різні "не чисті на руку та совість" федерації, організатори.

Що цікаво, у світовій першості візьмуть участь і російські військовослужбовці. Аналогічна ситуація мала місце і на чемпіонаті світу з дзюдо, де під нейтральним прапором також брали участь росіяни причетні до армії. Все це, попри відповідні рекомендації міжнародним федераціям від МОК", – відзначила Саладуха.

Допуск росіян є підтримкою вбивств та руйнувань в Україні

Народна депутатка України вважає, що чиновники федерацій, які допустили росіян та білорусів, повинні нести відповідальність.

"Маємо на рівні усіх відомств втручатися в ситуацію, допомагати українським федераціям переконувати організаторів таких змагань у шкідливості їхньої позиції. Допуск росіян, білорусів, а надто військових з цих держав навіть під нейтральним прапором є підтримкою вбивств та руйнувань в Україні. І відповідальність за це має відчути кожен спортивний функціонер у світі, який обирає співпрацю з агресором. Також маємо вимагати пояснень по суті ганебної ситуації від МОК, міжнародних федерацій.

Бо просто мовчки толерувати бойкот змагань українцями – це послаблювати наше спортивне майбутнє, яке і так потерпає від російської агресії. Ініціюватиму розгляд відповідного питання на найближчому засіданні Комітету ВР з питань молоді і спорту. Будемо з колегами визначати механізми, як допомагати українським спортсменам перемагати, а не уникати змагань!

Наше майбутнє – в нашій силі та перемозі на всіх фронтах!", – написала Саладуха у Facebook.

Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотували чемпіонат світу з дзюдо, який відбувся в Катарі. Організатори змагань не надто переймалися відсутністю українців, натомість раділи поверненню представників країни-агресора. Президент Міжнародної федерації дзюдо Маріус Візер заявив, що завдяки допуску росіян вони опинилися на змаганнях, а не на фронті.