Скандал із незарахованим голом: Минай із сарказмом відреагував на спірну перемогу Шахтаря – фото

Поєдинок 24-го туру УПЛ за участь лідера Шахтаря закінчився скандалом. Суддя не зарахував "чистий" гол Минаю у ворота Анатолія Трубіна.

Шахтар – лідер УПЛ, тому кожна гострота біля воріт "гірників" була для Минаю на вагу "золота". Так склались обставини, що суддя не зарахував "чистий" гол від гостей із сонячного Закарпаття.

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Судді потрібно купити окуляри

Вже на 12-й хвилині Лассіна Траоре вивів Шахтар уперед 1:0. Вже у компенсований до першого тайму час могли минайці забити гол у роздягальню. Вони це й зробив, але суддя вирішив, що "гірники" повинні піти на перерву за переможного рахунку.

Гольовим міг видатись стандарт. Захисту Шахтаря вдалось заблокувати перший удар після передачі у штрафний донеччан. Після чого найкраще зорієнтував в епізоді Нємчанінов, який потужно пробив. М'яч від поперечини залетів за лінію воріт Анатолій Трубіна, який після відскоку забрав його до рук.

На повторі чітко видно, що м'яч повністю перетнув лінію воріт, але головний арбітр зустрічі Микола Балакін побачив цей момент з іншого боку. Суддя не зарахував "чистий" гол Минаю.

Відео незарахованого голу Минаю

Гол Траоре так і залишився єдиним у зустрічі та переможним для "гірників". Команда Ігоря Йовічевіча святкує мінімальну, але не таку вже й заслужену перемогу 1:0.

Реакція Минаю на незарахований гол

Після поєдинку Минай іронічно відреагував на свою поразку. На офіційних соціальних сторінках клубу з'явилось фото з фінальним результатом матчу. Однак тут "лисиці" вирішили відновити справедливість, написавши рахунок не 1:0, а 1:1, зарахувавши гол Нємчанінова.

На жаль, за ці 1:1 один бал в актив нам не зарахують…,

– зауважила пресслужба у підписі публікації.



Реакція Минаю на результат проти Шахтаря / Фото закарпатського клубу