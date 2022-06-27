Без слів, – Маліновський відреагував на благодійність учасника Вімблдону для України

Губерт Гуркач відкрито оголосив, що завдяки своєму виступів на Вімблдоні буде допомагати українцям. Польський тенісист допоможе фінансово.

Реакція українського футболіста

10-та ракетка світу з Польщі поєднає улюблену справу життя з благодійністю. За кожен зроблений ейс (подачу на виліт) Губерт Гуркач перераховуватиме 100 євро на потреби України. Саме таким жестом поляк показав, що стоїть на стороні нашого народу у війні проти Росії.

До теми Польський тенісист віддаватиме 100 євро на допомогу Україні за кожен ейс на Вімблдоні

Раніше свою підтримку висловлювала інша польська тенісиста та перша ракетка світу Іга Швьонтек.

На цей вчинок Гуркача вже відреагував один із лідерів збірної України з футболу Руслан Маліновський. Півзахисник коротко прокоментував рішення польського тенісиста.

Без слів, дякую тобі,

– написав Маліновський.

Сам Гуркач додав, що сподівається зробити на Вімблдоні якомога більше ейсів.

Відзначимо, що поляк вже вступив у боротьбу за трофей британського турніру. 27 червня Гуркач вийшов на корт проти іспанця Алехандро Давідовіча Фокіна. Але за рахунку 3:3 у першому сеті поєдинок був перерваний через дощ.