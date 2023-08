Натягнув труси на пузо: Ф'юрі потролив Усика провокативним фото

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі вперше відреагував на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. "Жадібне пузо" вирішив посміятися над скандальним ударом нижче пояса.

Під час поєдинку у Вроцлаві Даніель Дюбуа завдав удар нижче пояса, після якого Олександр Усик опинився на канвасі. "Циганський король" вирішив посміятися з моменту, який відбувся в п'ятому раунді.

По темі Очевидний епізод для судді: президент WBC прокоментував суперечливий удар Дюбуа в 5 раунді

Цирк поїхав, клоуни залишилися

Епатажний британець опублікував фото, на якому натягнув шорти вище лінії пояса та позначив у публікації Усика. Обличчя "Жадібного пуза" буквально світилося від задоволення через такий жарт.

Ф'юрі потішився з перемоги Усика / twitter.com/Tyson_Fury

Олександр Усик теж відреагував на жарт "Циганського короля". Український чемпіон опублікував фото Тайсона та додав пісню Боба Марлі "Them Belly Full" (but We Hungry) (Повний живіт, але ми голодні, – 24 Канал).

Нагадаємо, що всі чекають від Ф'юрі відповідь на одне питання – коли відбудеться бій за абсолют з Олександром Усиком. Проте чемпіон WBC у властивому стилі продовжує клеїти дурня. До слова, свій наступний бій "Жадібне пузо" проведе 28 жовтня проти бійця ММА Френсіса Нганну . Через такий вибір суперника Усик викликав на бій скандального Конора МакГрегора